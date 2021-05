Ligafinale in Argentinien wegen Corona verschoben

via www.imago-images.de

Meisterschaftsstopp in Argentinien

Die zweite Corona-Welle auf der Südhalbkugel hat Argentinien besonders hart getroffen. Die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft wird auf unbestimmte Zeit vertagt.

Angesichts der zweiten Welle der Corona-Pandemie in Argentinien hat der Fußballverband des südamerikanischen Landes das Finale der Primera División abgesagt. Bis einschließlich 30. Mai werden keine Partien der nationalen Ligen ausgetragen, wie der Verband am Freitag mitteilte. Damit können auch die Halbfinali am Samstag zwischen Independiente und Colón und am Sonntag zwischen Racing Club und Boca Juniors sowie das Endspiel am 30. Mai nicht wie geplant stattfinden.

Gemeinsam mit den Provinzregierungen und der Liga solle später ein neuer Termin für die Partien gesucht werden, hieß es weiter. Am Donnerstag hatte die argentinische Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie erneut harte Ausgangsbeschränkungen angeordnet.

In den besonders betroffenen Gebieten des südamerikanischen Landes gilt bis Ende des Monats eine Ausgangssperre zwischen 18:00 und 6:00 Uhr. Auch tagsüber dürfen sich die Argentinier nur in der Nähe ihres Wohnortes bewegen. Lediglich essenzielle Geschäfte können öffnen. Soziale, religiöse und sportliche Aktivitäten sind untersagt. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen.

Zweite Corona-Welle auf der Südhalbkugel

Im Herbst auf der Südhalbkugel hat die zweite Corona-Welle Argentinien hart getroffen. Am Donnerstag registrierte das südamerikanische Land 35.884 Neuinfektionen pro Tag - einer der höchste Werte seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr. Bereits in den vergangenen Wochen lag die Zahl der neuen Infektionen pro Tag immer wieder über 25.000.

Bisher haben sich rund 3,4 Millionen Menschen in Argentinien nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, über 72.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Auslastung der Intensivstationen liegt bei über 70 Prozent.

apa