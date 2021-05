Barnsley verpasst Aufstieg in die Premier League

HANS PUNZ, APA

Valérien Ismaël und Barnsley bleibt die Premier League verwehrt (Archiv)

Der FC Barnsley, Klub von Ex-LASK-Trainer Valérien Ismaël sowie der Österreicher Mario Sollbauer und Dominik Frieser, scheitert im Kampf um den Aufstieg in die englische Premier League im Playoff-Halbfinale an Swansea.

Der englische Zweitligist Barnsely hat den Aufstieg in die Premier League verpasst. Das Team des früheren LASK-Trainers Valérien Ismaël sowie der Österreicher Dominik Frieser und Michael Sollbauer zog im Semifinale des Championship-Playoffs gegen Swansea am Samstag mit 1:2 den Kürzeren, das Rückspiel in Wales endete 1:1.

Frieser und Sollbauer kamen nicht zum Einsatz. Das Finale um den Platz im Oberhaus bestreitet Swansea nun gegen Brentford (3:2 gegen Bournemouth).

