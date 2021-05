BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ via www.imago-image

Stefan Maierhofer verabschiedet sich aus Würzburg

Stefan Maierhofer wird nach dem Abstieg der Würzburger Kickers nicht den Weg mit in die dritte deutsche Liga gehen. Wie der 38-jährige Stürmer auf "Facebook" bekannt gab, geht sein Engagement beim Zweitliga-Absteiger nach nur sechs Monaten wieder zu Ende.

>> Die Vereinsstatistik von Stefan Maierhofer in der weltfussball-Datenbank

Die Würzburger Kickers können nach dem Abstieg aus der zweiten deutschen Bundesliga nicht länger auf die Dienste von Stürmer-Routinier Stefan Maierhofer zählen. Der 38-Jährige gibt auf "Facebook" seinen Abschied vom Partnerklub der Admira nach nur sechs Monaten bekannt.

Maierhofer in den letzten Jahren auf Wanderschaft

"Danke für tolle Momente, auch wenn wir unser großes Ziel letztendlich nicht erreichen konnten. Für mich beginnt wieder ein neues Kapitel und ich bin gespannt, was es bringen wird. Ich wünsche den Würzburger Kickers alles Gute für die Zukunft und hoffe auf einen baldigen erneuten Aufstieg", schreibt der "Major" zum Abschluss.

Der ehemalige Rapid und Red Bull Salzburg-Profi wechselte im vergangenen Winter aus der Südstadt nach Würzburg, blieb aber in sieben Einsätzen als Joker ohne Torbeteiligung. Davor hatte er auch bei der Admira kein Tor in der Bundesliga erzielen können. Insgesamt bringt es der "Wandervogel" auf 149 Einsätze in der österreichischen Bundesliga, in denen ihm 56 Tore gelangen.

Seine erfolgreichste Spielzeit erlebte Maierhofer in der Saison 2008/09 im Trikot von Rapid Wien, als er in 35 Spielen 23 Tore und sechs Assists beisteuern konnte. Mit Red Bull Salzburg feierte er zudem in der Saison 2011/12 das Double aus Cupsieg und Meisterschaft und wurde dabei Torschützenkönig und Topscorer. Seit seinem Abgang aus Salzburg folgten für Maierhofer nur noch Kurzstationen bei insgesamt zehn verschiedenen Vereinen.

red