Medien: Arsenal war an Daniel Bachmann dran

Daniel Bachmann hat sich in den Fokus von Topklubs gespielt

Mit dem Watford FC schaffte Daniel Bachmann in der abgelaufenen Saison die Rückkehr in die Premier League. Mit 13 weißen Westen in 22 Ligaspielen hatte der ÖFB-Tormann keinen geringen Anteil daran und ist mit seinen starken Leistungen in den Fokus einiger Topklubs gerückt.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall des damaligen Watford-Keepers Ben Foster nutzte Daniel Bachmann im Frühjahr 2021 seine Chance und avancierte mit starken Leistungen zur Nummer eins bei den "Hornets". Mit 13 "clean sheets" in 22 Pflichtspielen legte der ÖFB-Tormann dabei eine beeindruckende Serie hin und war an der Rückkehr in die Premier League wesentlich beteiligt. Das hat laut der "Sun" auch andere Vereine auf den Plan gerufen, so schreibt die englische Zeitung, dass mit dem Arsenal FC auch ein wahrer Großklub am 27-jährigen Österreicher dran war.

Auch Ajax und West Ham dran

Doch Watford schob dem Interesse der "Gunners" schnell einen Riegel vor, da Bachmann in den Plänen von Trainer Xisco eine wichtige Rolle einnimmt und bei der Rückkehr in die oberste Spielklasse Englands eine Schlüsselrolle einnehmen soll. Mit Ajax Amsterdam soll zudem ein weiterer europäischer Topklub beim österreichischen Nationaltorhüter vorgefühlt haben.

Auch Marko Arnautović Ex-Klub West Ham United soll an den Diensten des sechsfachen Nationalspielers interessiert gewesen, der bei der EM in allen vier Spielen das ÖFB-Tor hütete. Nach Jürgen Macho wird Bachmann der erste Österreicher sein, der wieder bei einem Premier League-Klub als Nummer eins auf dem Platz steht. Da bekommt es der 1,90-Meter Mann dann mit Schwergewichten wie den beiden Manchester Klubs, Liverpool oder dem Chelsea FC zu tun. Saisonstart für Watford ist am 14. August mit einem Heimspiel gegen Aston Villa.

