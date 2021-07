VfL Bochum verliert gegen Utrecht

FIRO SPORTPHOTO/FIRO SPORTPHOTO/SID/

VfL Bochum verliert gegen den FC Utrecht mit 0:2

Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum hat eine weitere Testspielniederlage hinnehmen müssen.

Gegen den niederländischen Fußball-Ehrendivisionär FC Utrecht unterlagen die Westfalen 0:2 (0:1), es war im siebten Testspiel der Saisonvorbereitung die zweite Niederlage.

Zuletzt hatte es am Donnerstag ein 1:2 gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim gegeben.

Mittelfeldspieler Bart Ramselaar (45./69.) war für Utrecht zweimal erfolgreich. Am kommenden Samstag gastieren die Bochumer im DFB-Pokal beim Ex-Bundesligisten Wuppertaler SV.

Am ersten Bundesligaspieltag treten die Bochumer am 14. August beim Champions-League-Starter VfL Wolfsburg an.