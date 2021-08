Nach schlechten Bayern-Tests: Müller mit warnenden Worten

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Thomas Müller ist kurz vor dem Saisonstart gewarnt

Die schlechten Testspiel-Resultate mit einem Remis und drei Niederlagen hat Thomas Müller nur aus der Distanz verfolgt, kehrte er nach seinem Sonderurlaub nach der EM doch erst vor knapp einer Woche ins Training des FC Bayern München zurück. Trotz der schlechten Ergebnisse in der Vorbereitung zeigte sich der Führungsspieler des deutschen Meisters zuversichtlich.

Müller meinte im Gespräch mit "Sky", er verspüre eine "leichte Euphorie, die natürlich da ist, auch wenn wir die Testspiele nicht gewinnen konnten". Nach Ansicht des Nationalspielers liegt das vor allem am neuen Coach Julian Nagelsmann, mit dem der 31-Jährige nun seit Montag im Mannschaftstraining zusammenarbeitet.

"Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass Julian Nagelsmann hier mit uns etwas aufbauen und in eine richtig gute Richtung gehen kann", so der Offensivmann, der bereits in seine 14. Bundesliga-Saison mit dem FC Bayern geht.

FC Bayern peilt die zehnte Meisterschaft in Serie an

Allerdings richtete Müller, der bereits 383 Erstliga-Partien mit dem FC Bayern bestritt und dabei 129 Tore erzielte, auch warnende Worte an seine Mannschaft. Die Wochen der Saison-Vorbereitung empfinde er immer als leicht zu spielen, denn "in der Vorbereitung hat man keinen Druck". Entscheidend werde es dann, "wenn es um die Punkte geht. Ich hoffe, dass wir uns zügig mit dem neuen Trainer eingewöhnen und sich das auch zügig in Punkten niederschlägt", so Müller am Mittwoch in der Münchner Allianz Arena bei der offiziellen Kadervorstellung des deutschen Rekordmeisters.

Der FC Bayern München verfolgt das große Ziel, den zehnten Meistertitel in Serie einzuheimsen. Schon der neunte Titel nacheinander in der abgelaufenen Spielzeit 2020/2021 bedeuteten einen einsamen Bundesliga-Rekord.

Eröffnet wird die neue Spielzeit am 13. August mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (ab 20:30 Uhr).