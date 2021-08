Glasner blamiert sich mit Frankfurt beim Debüt

Jan Huebner via www.imago-images.de

So hat sich Oliver Glasner sein Pflichtspieldebüt nicht vorgestellt

Das Pflichtspiel-Debüt von Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt ist gründlich verunglückt. Mit dem Oberösterreicher an der Seitenlinie verlor die Eintracht in der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag bei Drittligist Waldhof Mannheim mit 0:2 (0:0).

>> Spielbericht: Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt

Bei den Verlierern sah Martin Hinteregger in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte, nachdem er einen Gegenspieler am Trikot gezogen hatte. Die Mannheimer jubelten nach einem Doppelschlag von Marcel Seegert (48.) und Joseph Boyamba (51.).

🔚

Die Eintracht unterliegt mit 0:2 und scheidet damit aus dem @DFB_Pokal aus.



Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde, @svw07.

–––––

⏰ 90. | #SVWSGE 2:0 | #SGE pic.twitter.com/kXVoxvNTjM — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 8. August 2021

Die Frankfurter erfingen sich davon nicht mehr und zeigten insgesamt eine sehr schwache Vorstellung. Immer wieder spielte Glasners Team gegen den tiefstehenden Gastgeber quer oder zurück, nur hochkarätige Chancen erarbeitete es sich nicht. Waldhof hätte schon zur Halbzeit führen müssen.

apa