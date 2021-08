Weimann schießt Bristol mit Doppelpack zum Sieg

via www.imago-images.de

Andreas Weimann gegen Cardiff

Tore von Andreas Weimann sind für Bristol City in dieser Saison ein Garant für Siege. Der 30-jährige Stürmer avancierte am Samstag beim 2:1-Erfolg seines Teams gegen Cardiff in der englischen League Championship mit einem Doppelpack (21., 70.) zum Matchwinner.

Schon in der dritten Runde beim Auswärts-3:2 gegen Reading hatte der 14-fache ÖFB-Teamspieler doppelt getroffen. In den restlichen drei Saisonpartien ging Weimann leer aus, da gab es zwei Niederlagen und ein Remis.

Bristol liegt in der zweithöchsten Spielklasse nach fünf Runden mit sieben Punkten auf Rang elf. Weimann führt mit vier Saisontoren gemeinsam mit anderen Akteuren die Schützenliste der Liga an.

apa