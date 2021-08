FC Bayern in Sorge: Upamecano muss abreisen

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Dayot Upamecano wurde zuletzt gegen Hertha BSC ausgewechselt

Neuzugang Dayot Upamecano gehörte in der noch jungen Spielzeit bisher zu den Konstanten im Spiel des deutschen Fußball-Meisters FC Bayern. In vier Pflichtspielen stand er bereits in der Startformation und zeigte dabei ordentliche bis starke Leistungen. Zuletzt musste der Innenverteidiger am Samstagabend beim 5:0 gegen Hertha BSC allerdings zur Halbzeit angeschlagen vom Feld. Trotzdem reiste er zum Wochenbeginn zur französischen Nationalmannschaft.

Offensichtlich die falsche Entscheidung. Nur einen Tag später gab der französische Verband am späten Montagabend bekannt, dass Upamecano die Équipe Tricolore in Clairefontaine bereits wieder verlassen habe.

Dayot Upamecano souffre d'une blessure à la cuisse droite. Il est remplacé par Clément Lenglet https://t.co/OUnQ8otg1T — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 30. August 2021

Der hintere Oberschenkel machte dem 22-Jährigen im letzten Liga-Spiel gegen die Berliner Probleme, immer wieder fasste er sich an die entsprechende Stelle. Über die schwere der Blessur wurde bis zuletzt aber noch nichts bekannt.

Die französische Nationalmannschaft teilte lediglich mit, dass Upamecano dem FC Bayern schon am Dienstag wieder zur Verfügung stehen wird. Clément Lenglet vom FC Barcelona wird ihn für die Länderspiele ersetzen, hieß es weiter.

FC Bayern hat sieben Franzosen im Kader

Am Montag reiste Upamecano zunächst wie geplant zur französischen Nationalmannschaft nach Clairefontaine, wo sich die Les Bleus auf die WM-Qualifikationsspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Kasachstan vorbereiten. Der amtierende Weltmeister hat in seiner Quali-Gruppe D bisher sieben Punkte aus drei Spielen geholt und führt die Tabelle vor der Ukraine und Finnland an.

Bisher hat Upamecano drei A-Länderspiele für Frankreich bestritten. Im Kader des deutschen Rekordmeisters FC Bayern ist er einer von gleich sieben Franzosen.

Sein Arbeitgeber aus München hatte zuletzt immer wieder die zahlreichen Abstellungstermine zu den Nationalmannschaften kritisiert. Auch über die vorübergehende Abreise des angeschlagenen Upamecanos nach Clairefontaine dürfte der Klub nicht allzu glücklich gewesen sein.