AS Rom will 40 Millionen Euro Spielergehälter sparen

NaFoto via www.imago-images.de

José Mourinho muss sparen

"The Special One" setzt den Rotstift an: Der neue Trainer José Mourinho muss sich beim italienischen Erstligisten AS Rom mit dem Sparkurs auseinandersetzen, den der US-Eigentümer Dan Friedkin beschlossen hat.

Nach der Verpflichtung Mourinhos hat der Klub im Sommer 75 Millionen Euro für Neuzukäufe wie die Stürmer Tammy Abraham und Eldor Shomurodov ausgegeben.

Jetzt will der texanische Unternehmer jedoch 40 Millionen Euro bei den Spielergehältern einsparen, berichtet die Zeitung "Corriere dello Sport".

Um die Finanzen des Klubs in Ordnung zu bringen, plant der an der Mailänder Börse notierte Klub eine Kapitalaufstockung, die die Verschuldung in der Größenordnung von 339 Millionen Euro abbauen soll.

Friedkin hatte den Klub vor einem Jahr für 591 Millionen Euro von einer US-Investorengruppe um James Pallotta erworben. Zuletzt hatte sich die Roma von ihrem bestbezahlten Spieler, dem Ex-Wolfsburger Edin Dzeko, getrennt, der ablösefrei an Inter Mailand abgegeben wurde.