Juve-Oldie Chiellini will BVB-Star als seinen Nachfolger

Stand am Sonntag zum 113. Mal für Italien auf dem Rasen: Giorgio Chiellini

Fußball-Europameister Italien kam am Sonntagabend in Basel nicht über ein 0:0 gegen die Schweiz hinaus. Bei beiden Hintermannschaften leisteten die Abwehrchefs einen tadellosen Job: Bei der Squadra Azzurra war das wie gewohnt Routinier Giorgio Chiellini, auf Seiten der Eidgenossen Manuel Akanji vom Bundesligisten Borussia Dortmund. Vor Partie zollte Chiellini dem BVB-Star großen Respekt - und streckte ihm eindeutig die Hand für einen Wechsel aus.

Der Abwehrrecke von Juventus Turin machte keinen Hehl daraus, Akanji einen Abschied von Borussia Dortmund nahezulegen: "Ich war schon immer von Akanji fasziniert, da er immer noch mehr geben kann. Meiner Meinung nach nähert er sich dem richtigen Alter, um wirklich seinen Höhepunkt zu erreichen. Aber er braucht noch den letzten Schritt", wurde der 37-Jährige bei "goal.com" zitiert.

Wo es den 26-jährigen Dortmunder hinziehen könnte, ist für Altmeister Chiellini dabei offensichtlich: "Wenn ich in den Ruhestand gehe, wird bald eine Stelle frei. Es wird also Platz geben...", so das Juventus-Urgestein, das seit 16 Jahren ununterbrochen bei der Alten Dame unter Vertrag steht.

Alleine in der italienischen Serie A hat der Innenverteidiger über 370 Einsätze für Juve in den Knochen, wurde mit den Turinern neunmal italienischer Meister.

BVB hat noch nicht mit Akanji verlängert



Manuel Akanji steht derweil seit Januar 2018 beim BVB unter Vertrag und hat seither 96 Bundesliga-Spiele für die Schwarz-Gelben bestritten (drei Tore). Sein Arbeitspapier läuft nur noch bis Sommer 2022. Auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung konnte sich der 35-malige Nationalspieler mit den Dortmunder Klubbossen bisher nicht einigen.

Im direkten Aufeinandertreffen der beiden Defensiv-Stars Chiellini und Akanji gab es am Sonntagabend keinen Sieger. Im Baseler St. Jakob-Park zeigten die Schweizer und die Italiener eine starke Defensivleistung. Die Platzherren sicherten nicht zuletzt dank eines gehaltenen Elfmeters von Gladbach-Schlussmann Yann Sommer gegen Jorginho das torlose Remis.