Peinlich und historisch: Haaland schreibt Geschichte

JON OLAV NESVOLD via www.imago-images.de

BVB-Superstar hat mal wieder Geschichte geschrieben

Er trifft und trifft und trifft und trifft ... BVB-Superstar Erling Haaland hat in der WM-Qualifikation erneut für Furore gesorgt und mal wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Dass der Norweger nur ein Mensch ist, bewies er mit einem Fehlschuss der Marke peinlich.

An Selbstvertrauen mangelt es Erling Haaland bekanntlich nicht. Dieses dürfte nach der Länderspielpause aber noch einmal durch die Decke geschossen sein, denn der BVB-Stürmer reist mit einer sagenhaften Bilanz von fünf Toren in drei Spielen zurück nach Dortmund.

Herausragend war vor allem sein Auftritt gegen Gibraltar, das er am Dienstag mit einem Hattrick nahezu im Alleingang abschoss. Am Ende stand ein nie gefährdeter 5:1-Sieg für die Wikinger zu Buche.

BVB-Superstar schreibt erneut Geschichte

Mehr noch als der Sieg beherrschte Haalands Dreierpack am Tag danach die Schlagzeilen in Norwegen, denn der 21-Jährige stellte mal wieder einen neuen Rekord auf. Haaland ist nunmehr der jüngste Spieler der norwegischen Länderspielgeschichte, der zweistellig für das Team Norge traf - und das in gerade einmal 15 Spielen.

Zufrieden ist Haaland, der mittlerweile zwölf Länderspieltore auf dem Konto hat, aber selbst mit dieser unheimlichen Bilanz nicht. "Ich erziele nicht genug Tore, aber ich komme dem Schnitt von einem Tor pro Spiel immer näher. Ich hätte allerdings schon mehr Tore als Spiele haben müssen", sagte der Stürmer nach dem Spiel im Interview mit dem TV-Sender "TV2".

Ganz falsch lag der Superstar mit seiner Einschätzung übrigens nicht, denn gegen Gibraltar verpasste er eine Chance der Kategorie "Hundertprozentige". Aus zwei Metern Entfernung schoss der Norweger den Ball am leeren Tor vorbei. Im Netz erntete er dafür aber nur kurz Hohn und Spott, denn am Ende des Tages war Erling Haaland wieder einmal der gefeierte Mann.