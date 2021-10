Friedl trifft bei Werder-Heimsieg über Heidenheim

APA/dpa

Friedl brachte Werder gegen Heidenheim in Führung

Marco Friedl hat seinen Club Werder Bremen am Freitag in der 2. Bundesliga auf die Siegerstraße gebracht.

Der Tiroler erzielte im Heimspiel gegen Heidenheim in der 50. Minute das zwischenzeitliche 1:0, am Ende gewannen die Hausherren 3:0 und liegen nun zumindest vorerst an der siebenten Stelle.

🗣 Marco #Friedl:



Dass es so läuft, hätte das ich nicht erwartet. Es war schon verrückt, dieses Tor zu machen, wieder vor dieser Kulisse zu jubeln. Ich bin mega happy, dass ich meinen Beitrag leisten konnte und darüber, wie ich hier heute empfangen wurde.#Werder | #SVWFCH pic.twitter.com/dOqt1Qu2QD — SV Werder Bremen (@werderbremen) 1. Oktober 2021

Friedl spielte bei den Bremern vor deren Saison-Rekordkulisse von 30.000 Fans durch, Romano Schmid wurde in der 90. Minute ausgetauscht.

