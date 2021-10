Pokal und Siegtor für Nicole Billa

Oliver Zimmermann via www.imago-images.de

Nicole Billa bekommt ihren Pokal

Ein rundum gelungener Samstag für ÖFB-Teamspielerin Nicole Billa.

Nicole Billa hat Hoffenheim am Samstag in der deutschen Frauen-Bundesliga mit ihrem ersten Saisontreffer zum 2:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt geschossen. Die ÖFB-Teamstürmerin traf in der 54. Minute nach Zuspiel von Katharina Naschenweng.

Hoffenheim ist nach vier Runden punktegleich mit Wolfsburg (2:2 in Freiburg) Dritter. An der Spitze liegt zwei Punkte voraus Titelverteidiger Bayern München (6:0 in Köln).

Bereits vor dem Spiel bekam Billa vom "kicker" einen Pokal für ihre Auszeichnung zur "Fußballerin des Jahres" überreicht.

apa/red