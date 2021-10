Hamann warnt den BVB und kritisiert Flicks Kader

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Dietmar Hamann warnte den BVB

Nur mit Mühe setzte sich Borussia Dortmund am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg durch. Am Ende stand ein 2:1-Sieg auf der Anzeigetafel. Ex-Profi Dietmar Hamann warnte den BVB nach der Partie. Außerdem kritisierte der TV-Experte Bundestrainer Hansi Flick für dessen Kaderzusammenstellung.

"Die Dortmunder haben, ohne zu brillieren, den Dreier eingefahren. Das sind solche Spiele, die du gewinnen musst", bilanzierte Hamann nach dem knappen Erfolg der Dortmund bei "Sky" und fügte kritisch hinzu: "Aber in dieser Saison hatten sie bereits einige dieser Partien. Irgendwann müssen sie jedoch anfangen, besseren Fußball zu spielen. Das haben sie in der letzten halben Stunde gezeigt. Über weite Strecken haben sie sich aber sehr schwergetan."

Schließlich könnte der BVB ohne Topstürmer Erling Haaland nicht immer drei oder vier Tore schießen. "Die Basis einer erfolgreichen Saison ist die Defensive. Da müssen sie sich verbessern", betonte Hamann und warnte: "Sonst werden die Bayern im Februar außer Sichtweite sein."

Aktuell liegt der BVB mit 15 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Spitzenreiter Bayern München kann mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt (17:30 Uhr) aber auf vier Punkte enteilen. Außerdem kann Bayer Leverkusen die Dortmunder noch am Sonntag überholen.

Hamann kritisiert Bundestrainer Flick

Hamann übte außerdem scharfe Kritik an Bundestrainer Hansi Flick, da dieser auf eine Nominierung von Ridle Baku vom VfL Wolfsburg verzichtet hatte. "Für mich unverständlich", urteilte der 48-Jährige.

Von Baku, der bereits zwei A-Länderspiele für Deutschland bestritt, schwärmte Hamann in höchsten Tönen: "Er ist 23 Jahre alt und hat letzte Woche in Hoffenheim ein tolles Tor geschossen. Auch unter der Woche hat er in der Champions League gut gespielt. Es ist, seitdem er vor drei Jahren in Mainz in die erste Mannschaft kam, ein kometenhafter Aufstieg."

Beim VfL habe sich Baku reibungslos eingefügt und spiele das hohe Niveau der Wölfe mit. "Deswegen wundert es mich sehr", so Hamann, der ergänzte: "Maximilian Arnold, der seit zwei Spielzeiten in Wolfsburg überragende Leistungen bringt, ist auch nicht dabei. Für mich hätte er mit zur EM kommen müssen und jetzt beide Spieler im Kader stehen."