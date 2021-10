Legionär-Lienhart in kicker-"Elf des Tages"

APA/dpa-Zentralbild

Philipp Lienhart zeigte eine starke Leistung

ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart ist vom Fachmagazin Kicker erstmals in dieser Saison in die "Elf des Tages" der deutschen Bundesliga nominiert worden. Der Abwehrchef erzielte beim 2:1-Auswärtssieg von Freiburg bei Hertha BSC den Führungstreffer und wurde mit der Note 2 bewertet.

"Erledigte sein defensives Kerngeschäft mit Zuverlässigkeit und Ruhe - und stellte per Kopf mit dem Führungstor die Weichen: Philipp Lienhart war einer der Freiburger Sieggaranten", urteilte der Kicker. Lienhard stand in der aktuellen Saison bisher in allen sieben Spielen in der Startelf und kam auch beim Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde über die volle Spielzeit zum Einsatz.

Ingesamt kam der ehemalige Rapid-Nachwuchsspieler bisher in 98 Pflichtspielen für die Freiburger zum Einsatz. Dabei gelangen ihm fünf Tore und ein Assist.

apa/red