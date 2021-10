Matthäus fordert: Schalke-Star muss in die Nationalelf

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Lothar Matthäus (r.) hat eine besondere Idee

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat mit einer kuriosen Idee für Aufsehen gesorgt. Der "RTL"-Experte forderte Bundestrainer Hansi Flick dazu auf, einen Spieler aus der 2. Bundesliga für die Fußball-Nationalmannschaft zu nominieren.

Es handelt sich dabei um Stürmerstar Simon Terodde vom FC Schalke 04. Der 33-Jährige überragt auch in dieser Spielzeit mit einer hervorragenden Trefferquote in der zweiten Liga und hat für die Königsblauen an den ersten neun Spieltagen bereits elf Tore erzielt.

"In Hamburg habe ich beim Rumänien-Spiel ein Plakat gesehen, auf dem Fans Simon Terodde forderten. Der Idee sollte man eine Chance geben", meinte Matthäus vor dem WM-Qualifikationsspiel des DFB-Teams gegenüber der "Bild".

"Wenn er gefüttert wird, macht er genauso seine Tore wie Lewandowski-Backup Choupo-Moting bei Bayern. Wir haben eben keinen Puscas wie sogar Rumänien. Terodde ist für mich daher eine ernsthafte Option. Einen Spielertypen wie ihn braucht man einfach", so der 60-Jährige, der selbst 150 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auflief.

Simon Terodde ist in der 2. Bundesliga seit Jahres das Maß aller Dinge was das Toreschießen angeht. Dreimal wurde er im deutschen Fußball-Unterhaus schon Torschützenkönig, stieg mit mittlerweile insgesamt 153 Buden in der zweiten Liga zum Allzeit-Rekordknipser auf.

Terodde überragt beim FC Schalke in der 2. Bundesliga

Ein Einsatz für die deutsche Auswahl blieb Terodde bisher noch verwehrt. Wohl auch, weil er seine Torjäger-Qualitäten in den meisten Jahren seiner Profi-Karriere lediglich in der Zweitklassigkeit unter Beweis gestellt hat. In der Bundesliga kommt der Mittelstürmer nämlich nur auf zehn Tore in 58 Spielen für den 1. FC Köln und den VfB Stuttgart.

Unter der Berücksichtung der jüngsten Leistungen des Schalke-Knipsers spricht sich der einstige Weltfußballer Matthäus aber klar für eine Nominierung Teroddes aus: "[Es] wäre zwar ein Kopfstoß für die Erstliga-Stürmer. Aber da haben wir aus Deutschland ja nur einen Petersen in Freiburg und einen Selke bei Hertha - dann ist schon Schluss. Terrode spielt regelmäßig, macht seine Tore. Und mit Jonas Hector gab es schon mal einen anderen Nationalspieler, der in der zweiten Liga und in der Nationalmannschaft spielte", erinnert sich Matthäus.