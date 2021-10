Hamann über Sabitzer: "Ich hätte ihn nicht geholt"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Dietmar Hamann äußerte sich zum Wechsel Marcel Sabitzers zum FC Bayern

Marcel Sabitzer wechselte in diesem Sommer kurz vor Transferschluss vom deutschen Vizemeister RB Leipzig zum Serienchampion FC Bayern München. Den Beweis, dass er ein echter sportlicher Hinzugewinn für den Branchenprimus ist, muss der Mittelfeldspieler noch erbringen. Der Wechsel von den Sachsen nach Bayern rief ohnehin viele kritische Stimmen hervor.

Einer der Zweifler daran, ob Sabitzer für den FC Bayern überhaupt einen Mehrwert hat, ist Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann. Der 48-Jährige stellte im Gespräch mit der "tz" klar, dass er den österreichischen Nationalspieler in der Bringschuld sieht.

"Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich hätte ihn nicht geholt. Oder nur, wenn Tolisso geht. Das hat mich etwas überrascht", so der einstige Bayern-Star in dem Zeitungsinterview.

Für Hamann gibt es derzeit noch zu viele Unwägbarkeiten. 15-Millionen-Einkauf Sabitzer könnte für den FC Bayern zu einem Transferflop werden, befürchtet der heutige TV-Experte: "Mir ist er zu undiszipliniert und er ist ein Hitzkopf. [...] Es wird spannend. Es ist nicht einfach, wenn du als gestandener Spieler hinkommst und im Moment die Nummer 12 bis 14 bist."

Welches ist die Idealposition für Sabitzer beim FC Bayern?

Seit seinem Wechsel an die Säbener Straße hat der gebürtige Grazer bisher sechs Spiele für die Münchner bestritten. Davon allerdings keines von Beginn an, Sabitzer wurde von Cheftrainer Julian Nagelsmann jeweils als Einwechselspieler gebracht.

Besser lief es zuletzt in der österreichischen Nationalmannschaft, als sich der Mittelfeldspieler im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer Inseln am Samstagabend in die Torschützenliste eintragen konnte.

"Die Frage ist, was ist seine beste Position? Das ist auf der Sechs oder der Acht. Auf der Acht schießt er wahrscheinlich nicht genügend Tore. Auf der Sechs ist er mir zu hitzköpfig, weil da braucht man jemand, der Ruhe ausstrahlt", begründete Hamann seine Zweifel am Neuzugang, der beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat und sich beim Rekordmeister in den kommenden Monaten weiter empfehlen und durchsetzen will.