Dove freut sich über ersten Karriere-Hattrick

APA/dpa-Zentralbild

Dreifacher Dovedan in Aue

Der 1. FC Nürnberg hat dank Nikola Dovedan in der 2. Bundesliga den Anschluss an die Spitzengruppe geschafft.

Der frühere Altacher Dovedan schoss sein Team mit einem Triplepack am Samstag zum 3:1-Auswärtssieg in Aue. Mit 30 Punkten setzten sich die Franken im oberen Tabellendrittel fest. Dovedan (27), der alle drei Tore von innerhalb des Strafraums erzielte, hatte in seinen 15 Saisoneinsätzen zuvor zweimal getroffen.

"Dove" widmete seine Tore an alle Fans, "die an mich geglaubt haben." Und jetzt freut sich der Niederösterreicher auf "ein paar Tage Pause".

Schlusslicht FC Ingolstadt schöpfte durch ein 3:0 gegen Dynamo Dresden auch dank des 1:0 von Nico Antonitsch (1. Minute) wieder ein wenig Hoffnung im Abstiegskampf.

apa/red