Bayern-Frauen überwintern an der Spitze

Sarah Zadrazil war diesmal Kapitänin

Das Frauenteam von Bayern München hat es jenem der Männer gleichgetan. Der Titelverteidiger überwintert nach einem 2:0-Sieg bei Werder Bremen am Sonntag als Tabellenführer.

Der Champions-League-Viertelfinalist hat nach zwölf Spielen einen Punkt Vorsprung auf 1899 Hoffenheim. Einen weiteren Zähler dahinter befindet sich der "heimliche Leader" VfL Wolfsburg, der aufgrund zahlreicher Coronafälle bei Turbine Potsdam die letzte Herbstpartie erst 2022 absolvieren wird.

Sarah Zadrazil agierte in Abwesenheit von Lina Magull bei den Münchnerinnen als Kapitänin, Carina Wenninger kam erst in der Nachspielzeit zum Zug. Hoffenheim hatte im ersten Spiel der Rückrunde bereits am Samstag mit Nicole Billa, Laura Wienroither und Katharina Naschenweng in Freiburg mit 3:1 gewonnen.

Ebenfalls noch im Titelrennen befindet sich Eintracht Frankfurt (Verena Hanshaw, Barbara Dunst, Laura Feiersinger), das nach einem 2:0 beim SC Sand nur drei Zähler von Rang eins entfernt ist.

