LASK gibt Grgic an Hajduk Split ab

Grgic traf vor Winterpause in Wien noch entscheidend

Der Welser Lukas Grgic wechselt erstmals in seiner Profi-Karriere ins Ausland.

Der LASK hat Lukas Grgic an den kroatischen Erstligisten Hajduk Split abgegeben. Der Mittelfeldspieler wechselte nach insgesamt viereinhalb Jahren bei den Linzern am Montag nach Dalmatien. Er wollte die Chance ergreifen, noch einmal ins Ausland zu wechseln, gab der 26-Jährige in einer Aussendung der Oberösterreicher an. Beim LASK war Grgic in seiner zweiten Zeit beim Verein seit Sommer 2020 engagiert.

13 Ligaspiele bestritt Grgic im Herbst für den LASK, dazu kamen Einsätze im Cup und in der Conference League. Bei den Linzern wäre Grgic noch bis Saisonende unter Vertrag gestanden, bei Hajduk unterschrieb er nun bis 2026. Laut kroatischen Medien überwies der Vierte der kroatischen Liga als Ablöse 100.000 Euro.

