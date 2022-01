Routinecheck: Pelé erneut im Krankenhaus

APA/AFP

Pelé musste wieder einmal das Krankenhaus aufsuchen

Die an Krebs erkrankte Legende Pelé hat sich für einen Routinecheck am Donnerstag wieder ins Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo begeben. Das verlautete das Umfeld des 81-Jährigen. Zuvor hatte der US-Sportsender ESPN berichtet, dass der Brasilianer wegen einer neuerlichen Chemotherapie-Behandlung das Spital aufgesucht hatte, es allerdings noch am selben Tag wieder verlassen durfte. Von Krankenhaus-Seite gab es keine Informationen.

Anfang September 2021 war Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte zuvor bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Ein Monat lang war er da in Spitals-Behandlung. Im Dezember war er wegen einer Chemotherapie neuerlich ins Krankenhaus gekommen, das er am Tag vor Weihnachten verlassen durfte.

Laut ESPN sei bei Pele neben dem Darm auch ein Tumor in der Leber diagnostiziert worden, zudem ein beginnender in der Lunge. Sein Zustand sei allerdings stabil. Sein Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt. Pelé bestritt 92 Länderspiele für Brasilien und gewann drei Weltmeister-Titel (1958, 1962, 1970).

apa