ÖFB-Legionär Posch in Kicker-"Elf des Tages"

Stefan Posch avancierte zum Matchwinner für Hoffenheim

Stefan Posch ist vom deutschen Fachmagazin Kicker erstmals in dieser Saison in die "Elf des Tages" nominiert worden.

Der ÖFB-Teamverteidiger erzielte beim 1:0-Sieg der TSG Hoffenheim beim 1. FC Köln per Kopfball das Siegestor (61.). Der fünfzehnfache Nationalspieler stand in der laufenden Saison in 21 Bundesligaspielen für den Tabellenvierten auf dem Spielfeld und war dabei 19-mal Teil der Startelf. Sein Treffer gegen die Kölner war sein zweites Tor in der aktuellen Spielzeit.

Insgesamt bringt es der 24-jährige Defensivspieler auf 117 Spiele für die Hoffenheimer. Ende Februar durfte er beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart nicht nur drei Punkte, sondern auch seinen 100. Einsatz in der Bundesliga bejubeln.

