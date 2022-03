Hütter fehlt Gladbach auch in Bochum

APA/AFP

Adi Hütter kuriert weiterhin seine Corona-Infektion aus

Der deutsche Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss auch im kommenden Spiel gegen den VfL Bochum auf Trainer Adi Hütter verzichten.

>> Liveticker: VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach

Der 52-Jährige kann den Tabellen-13. wegen seiner Corona-Infektion und einer Kehlkopfentzündung auch am Freitag nicht an der Seitenlinie betreuen, teilte die Borussia am Mittwoch mit. Der Vorarlberger wird wie schon beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag durch Co-Trainer Christian Peintinger ersetzt.

🎙 Die Spieltags-PK vor dem Auswärtsspiel beim @VfLBochum1848eV mit Sportdirektor Roland Virkus und Co-Trainer Christian Peintinger. Los geht's um 13:00 Uhr. #BOCBMG

📺 Livestream: https://t.co/SSiDEpkU3I

👇 Die wichtigsten Aussagen im Ticker pic.twitter.com/Wue5EDfeT9 — Borussia (@borussia) 16. März 2022

Verzichten müssen die Gladbacher Corona-bedingt auch auf Innenverteidiger Nico Elvedi. Zudem fehlen im Ruhrstadion auch der verletzte Offensivmann Jonas Hofmann und Abwehrspieler Mamadou Doucouré. Corona-Sorgen hat auch Gegner Bochum. Nach Angreifer Milos Pantovic und Mittelfeldspieler Robert Tesche wurde auch Defensivspieler Cristian Gamboa positiv getestet.

apa