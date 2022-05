Olympiakos Piräus erneut griechischer Meister

IMAGO/Agenturfoto

Olympiakos krönt sich wieder zum Meister

Olympiakos Piräus steht zum 47. Mal als griechischer Meister fest.

>> Spielbericht: PAOK Saloniki gegen Olympiakos Piräus

Die Mannschaft des portugiesischen Trainers Pedro Martins sicherte sich den Titel in der fünftletzten Runde dank eines 2:1 gegen Verfolger PAOK Saloniki am Mittwoch. Es ist die dritte Meisterschaft in Serie für den Verein aus der Hafenstadt. Olympiakos ist mit seinen 47 Titeln auch die erfolgreichste Mannschaft Griechenlands. Alle anderen Teams haben zusammen bisher 39 Titel gewonnen.

apa