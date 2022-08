Gregoritsch in kicker-Elf des Tages

APA/dpa

Michael Gregoritsch erlebte einen perfekten Einstand in Freiburg

Der österreichische Teamstürmer Michael Gregoritsch ist vom Fachmagazin Kicker in die "Elf des Tages" nominiert worden.

>> Spielbericht: FC Augsburg gegen SC Freiburg

Beim 4:0-Sieg des SC Freiburg in der ersten Runde der deutschen Bundesliga bei seinem Ex-Club Augsburg erzielte Gregoritsch das 1:0 (46.) und bereitete das 3:0 von Matthias Ginter (61.) vor.

Gregoritsch war Anfang Juli nach fünf Jahren in Augsburg in Form eines Tauschgeschäftes nach Freiburg gewechselt und stand in den ersten beiden Pflichtspielen für seinen neuen Klub direkt in der Startelf. Beim Debüt in der Bundesliga folgte dann auch gleich der erste Treffer.

apa/red