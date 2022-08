Hasenhüttl vor Duell mit United gewarnt

APA/EXPA/PETER RINDERER

Hasenhüttl will gegen Manchester United den zweiten Saisonsieg einfahren

Der FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl eröffnet am Samstag (13:30 Uhr) gegen Manchester United die vierte Runde der Premier League. Beide Teams feierten am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonsieg. Hasenhüttl zollte den wiedererstarkten "Red Devils" Respekt und traut dem Kontrahenten auch Titelgewinne zu. Das Überraschungsteam Leeds gastiert in Brighton, Salzburgs Champions-League-Gegner Chelsea trifft auf Leicester City.

Manchester United legte einen schwachen Saisonstart hin, der viele Mängel aufzeigte. "Es ist nicht verwunderlich, dass es nicht sofort funktioniert und nicht alles perfekt ist", betonte Hasenhüttl in Anspielung auf den Neubesetzung des Trainerpostens bei United, warnte aber im gleichen Atemzug vor dem kommenden Gegner: "Ich sehe eine klare Identität, was sie machen wollen. Das haben sie im letzten Spiel gezeigt. Wir sprechen von einer Top-Mannschaft, die auf Titeljagd geht und das in dieser Saison noch tun kann."

Die "Red Devils" holten in der Vorwoche dank einer beeindruckenden Vorstellung gegen Vizemeister Liverpool den ersten "Dreier". Neo-Trainer Erik ten Hag verzichtete dabei auf Superstar Cristiano Ronaldo und Kapitän Harry Maguire in der Startelf - eine Rechnung die vorerst aufging. Southampton bezwang Leicester dank eines späten Treffers auswärts mit 2:1. Für Hasenhüttl, der zuletzt vermehrt in die Kritik geraten war, ein wichtiger erster Saisonerfolg.

Leeds United mit Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch schwebt aktuell auf einer Erfolgswelle. In der Vorwoche überzeugten "The Whites" beim 3:0 über Chelsea. Marsch forderte seine Mannschaft trotz des tollen Saisonstarts, sieben Punkte nach drei Spielen bedeuten Tabellenplatz drei, auf dem Boden zu bleiben. "Wir verpflichten uns weiterhin dem Stil, der Mentalität der Gruppe, dem Engagement - ​​einfach allem. Denn in dem Moment, in dem du denkst, dass es dir gut geht, bekommst du eine Ohrfeige", sagte der Amerikaner im Vorfeld des Spiels bei Brighton (Samstag, 16:00 Uhr), in welchem Leeds die aktuelle Form bestätigen möchte.

Tuchel sitzt auf der Tribüne

Salzburgs Champions-League-Gegner Chelsea möchte nach einem durchwachsenen Saisonstart im Heimspiel gegen Leicester City (Samstag, 16:00 Uhr) den zweiten Saisonsieg einfahren. Trainer Thomas Tuchel wird das Spiel nach seiner Auseinandersetzung mit Tottenham-Coach Antonio Conte von der Tribüne aus verfolgen müssen. Der aktuelle Tabellenführer Arsenal will im Heimspiel gegen Fulham (Samstag, 18:30 Uhr) den Erfolgslauf fortsetzten und weiterhin ohne Punkteverlust bleiben.

Vizemeister Liverpool legte in der Liga einen klassischen Fehlstart hin. Nach drei Spieltagen wartet das Team von Trainer Jürgen Klopp noch auf den ersten Saisonerfolg. Nach der Niederlage in Manchester sind die "Reds" im Heimspiel gegen Aufsteiger Bournemouth (Samstag, 16:00 Uhr) zum Siegen verdammt. Zeitgleich will Meister Manchester City, der in der Vorwoche beim Remis in Newcastle den ersten Punkteverlust verbuchte, zuhause gegen Crystal Palace auf die Siegerstraße zurückkehren und die Tabellenführung angreifen.

apa