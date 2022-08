Niederlagen für MLS-Legionäre Schöpf und Fuchs

APA/AFP

Alessandro Schöpf hier noch im Bielefeld-Dress, jetzt bei Vancouver

Der 32-fache österreichische Teamspieler Alessandro Schöpf (bis 66. Min.) hat am Samstag (Ortszeit) mit den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) gegen Nashville SC eine 0:3-Heimniederlage bezogen. Der Tiroler war zu Monatsbeginn nach Kanada gewechselt. Eine 0:2-Heimniederlage gab es für ÖFB-Ex-Teamkapitän Christian Fuchs (bis 80.) mit Charlotte gegen Toronto. Coach Gerhard Struber hingegen gewann daheim mit den New York Red Bulls gegen Inter Miami 3:1.

Nach dem ersten Heimerfolg nach vier im eigenen Stadion sieglosen Auftritten liegt die Struber-Truppe in der Eastern Conference auf Rang vier - zehn Punkte hinter Leader Philadelphia, aber jedenfalls auf Play-off-Kurs. Bei Charlotte als Elfter im Osten und Vancouver als Neunter im Westen sieht es dahingehend nicht so gut aus.

apa