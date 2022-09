Kalajdžić vor Debüt in der Premier League

GEPA pictures/ Witters/ Tay Duc Lam

Kalajdžić könnte gegen Southampton seine ersten Einsatzminuten in der Premier League bekommen.

Neuzugang Saša Kalajdžić soll künftig bei den wenig berauschend in die Saison gestarteten Wolverhampton Wanderers für Tore sorgen. Ob der um 18 Millionen Euro aus Stuttgart geholte ÖFB-Teamstürmer bereits am Samstag daheim gegen Southampton Gelegenheit dazu erhält, ist offen. Unter Zugzwang ist sein Team so oder so, steht man doch nach fünf Runden als Tabellen-18. der Premier League noch sieglos da. In den ersten beiden Saisonheimspielen reichte es jeweils zu Unentschieden.

Der erst am Mittwoch verpflichtete Kalajdžić wird gegen Ralph Hasenhüttls Southampton im Kader stehen und wohl erste Einsatzminuten erhalten. Sein Coach Bruno Lage warnte aber vor übertriebener Erwartungshaltung. "Er hat noch nicht mit dem Team trainiert und Leute erwarten, dass er drei Tore schießt. Ich rede von Zeit für die Spieler zur Eingewöhnung. Ich weiß, dass unser Club die Kultur vertritt, den Spielern Zeit zu geben", sagte der Portugiese angesprochen auf seinen neuen Stürmer.

Southampton will Schwung mitnehmen

Southampton kommt mit viel Selbstvertrauen ins Molineux-Stadion. Die neuntplatzierte Truppe von Trainer Hasenhüttl überraschte unter der Woche mit einem 2:1 gegen Chelsea. "Wir müssen unsere Stimmung auf diesem Level halten, derzeit ist es fantastisch, mit dem Team zu arbeiten", gab Hasenhüttl Einblick ins Teamgefüge, in das er aber auch etliche Neuzugänge integrieren muss. Wolverhampton dürfe man keinesfalls unterschätzen. "Obwohl sie noch keinen Sieg haben, waren sie mehrmals nah dran. Sie sind daheim immer stark."

Von seinem Landsmann Kalajdžić erwartet er nach dessen "fantastischer Zeit in Stuttgart" einiges. "Er ist eines der größten Offensivtalente unseres Landes. Jetzt hat er den großen Schritt in die beste Liga der Welt gemacht, in ein gutes Team, aber das war für ihn ein absolut notwendiger Schritt", betonte Hasenhüttl.

Das Topspiel der Runde steigt am Sonntag, wenn Manchester United den als einziges Team noch makellosen Tabellenführer Arsenal empfängt. Dessen erster Verfolger und Meister Manchester City gastiert am Samstag bei Aston Villa.

