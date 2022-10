Sperre von ÖFB-Legionär Friedl reduziert

APA/Deutsche Presse-Agentur GmbH

Marco Friedl ist gegen Schalke wieder dabei

Werder Bremen kann im Heimspiel gegen Schalke 04 wieder Marco Friedl zurückgreifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die gegen den Österreicher verhängte Sperre von zwei Meisterschaftsspielen auf eine Partie reduziert, sodass der Verteidiger im Heimspiel am Samstag wieder spielberechtigt ist. Das teilte der DFB am Montag mit.

Es gibt positive News 🙌 Die Sperre von Marco #Friedl wurde auf ein Spiel reduziert. Somit kann er am kommenden Wochenende gegen den FC Schalke 04 schon wieder auf dem Platz stehen 💪



Friedl hatte beim 0:2 in Freiburg am 22. Oktober bereits in der 14. Minute die Rote Karte gesehen und war für zwei Spiele gesperrt worden. Dagegen hatte Werder Einspruch eingelegt und damit Erfolg.

apa