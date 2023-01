PSG kassiert nächste Pleite

IMAGO/Federico Pestellini

PSG unterlag erneut in der Ligue 1

Auch mit seinem wiedervereinigten Superstar-Triumvirat kommt Frankreichs Fußball-Meister Paris St. Germain nach der WM-Pause weiter nicht in Schwung.

Im ersten Liga-Spiel nach dem WM-Turnier in Katar sowohl mit seinem argentinischen Weltmeister Lionel Messi als auch seinem eingewechselten Nationalidol Kylian Mbappé und Brasiliens Topstar Neymar kassierte das Hauptstadt-Team bei Stade Rennes mit 0:1 (0:0) seine zweite Saisonpleite.

Durch die zweite Niederlage in den drei bisherigen Spielen seit dem Jahreswechsel schrumpfte der PSG-Vorsprung auf Verfolger RC Lens (1:0 gegen Aj Auxerre) auf nur noch drei Punkte zusammen. Nur mit Mbappé in seinem letzten Match vor einer weiteren WM-Erholungspause hatte der Titelverteidiger am Neujahrstag in Lens mit 1:3 seine erste Saisonniederlage quittieren müssen.

Messi hatte sich am vergangenen Mittwoch beim 2:0 gegen Schlusslicht SCO Angers mit einem Tor aus seiner WM-Regeneration zurückgemeldet.

In Rennes allerdings offenbarte PSG immer noch Abstimmungsprobleme. Nach der Führung der Gastgeber durch Hamari Traoré (65.) konnten die Gäste nicht einmal mehr einen Punkt retten.