Lob für Sabitzer nach Debüt für ManUnited

APA (AFP)

Kurz und gut: Sabitzer winkt aber mehr Einsatzzeit

Der erste Kurzeinsatz von Marcel Sabitzer für Manchester United hat Trainer Erik ten Hag ebenso gefallen wie Teamkollege Luke Shaw. "Er versteht Fußball, man sieht es von Beginn an", lobte der niederländische Coach den ÖFB-Teamkicker am Samstag nach dem 2:1-Heimsieg über Crystal Palace. "Er hat es recht gut gemacht. Er ist am Ball gelassen und weiß, wie man verteidigt. Wir brauchen so einen Spieler, der das Spiel versteht und auch den richtigen Geist mitbringt."

Linksverteidiger Shaw nannte Sabitzers Leistung in den letzten zehn Minuten sogar "großartig". Da war der die 28-jährige Bayern-Leihgabe nach Rot für Casemiro anstelle von Offensivstar Antony gekommen und sorgte dafür, dass die knappe 2:1-Führung über die Zeit gebracht wurde. "Er ist erst ein paar Tage hier und hat seine Qualitäten im Training gezeigt", sagte Shaw. "Bei einem Mann weniger eingewechselt zu werden und in so kurzer Zeit so eine beeindruckende Vorstellung zu zeigen, ist gut und ein Vorgeschmack darauf, was er kann", meinte der englische Nationalspieler.

"Wow, danke für eure große Unterstützung!", lauteten wiederum die Worte Sabitzers in einem Post auf seiner Instagram-Seite. Da der Brasilianer Casemiro nach seinem Würgegriff nun wohl drei Spiele gesperrt fehlen wird, winkt dem Steirer schon am kommenden Mittwoch im Nachtragsspiel gegen Leeds United mit seinem ÖFB-Teamkollegen Maximilian Wöber das Startelfdebüt. International könnte Sabitzer acht Tage darauf in der Europa-League-Zwischenrunde gegen den FC Barcelona erstmals im Dress der "Red Devils" auflaufen.

apa