England: Foul von Sabitzer sorgt für Wirbel

OLI SCARFF, APA

Sabitzer steht nach Foul in der Kritik

Marcel Sabitzer hat in der englischen Premier League mit einem Foul die Gemüter erhitzt. Beim 3:0 von Manchester United gegen Leicester City am Sonntag traf der ÖFB-Teamspieler seinen Gegenspieler Wout Faes mit gestrecktem Bein und offener Sohle am Knie, weil er beim Zweikampf kein gutes Timing hatte. Der Belgier Faes konnte weiterspielen.

Leicesters Trainer Brendan Rodgers regte sich hinterher mächtig auf, weil Sabitzer für die Aktion nicht einmal die gelbe Karte gesehen und sich auch der Videoschiedsrichter nicht eingeschaltet hatte. Das sei "unglaublich", meinte Rodgers, Sabitzer hätte "durchgezogen" und sei mit "gestrecktem Bein direkt auf das Knie" gegangen.

Der frühere Premier-League-Profi Graeme Souness unterstellte Sabitzer, er habe das Risiko einer Verletzung seines Gegenspielers in Kauf genommen. "Er dreht sich zur Seite, das ist ein klassischer Fall, wenn man sich darauf einlässt, jemanden zu Fall zu bringen", sagte der Sky-Experte: "Wenn das kein gefährliches Spiel ist, was dann?"

apa