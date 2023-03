Darmstadt ohne Honsak weiter Spitzenreiter

APA/dpa

Darmstadt in 2. Liga weiter Spitzenreiter

Der SV Darmstadt hat nach drei sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert und am 25. Spieltag der 2. deutschen Bundesliga die Tabellenführung verteidigt. Die "Lilien" bezwangen am Samstag den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0. Dabei glänzte der schweizerisch-serbische Winterneuzugang Filip Stojilkovic mit zwei Treffern in der 36. und 43. Minute. Mathias Honsak fehlte weiterhin wegen Adduktorenproblemen.

Ob der Offensivmann für die EM-Quali-Spiele gegen Aserbaidschan und Estland fit wird, ist offen. Sein Landsmann Emir Karic wurde in der 86. Minute ausgetauscht. Darmstadt liegt nun zwei Punkte vor dem 1. FC Heidenheim und drei vor dem Hamburger SV.

