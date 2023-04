Schaub widmete Tor seinem Vater

APA/dpa

Louis Schaub glänzte in Bielefeld

Das 3:1 bei Arminia Bielefeld ist für Louis Schaub und seinen deutschen Zweitliga-Club Hannover 96 ein besonders emotionaler Sieg gewesen. Der ÖFB-Internationale hatte bei seinem Tor zum Endstand Tränen in den Augen. Auf den Tag genau 20 Jahre zuvor war sein Vater Fred Schaub, der früher ebenfalls für Hannover spielte, bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der damals achtjährige Louis saß ebenfalls im Auto und überlebte mit leichten Verletzungen wie einem Schlüsselbeinbruch.

"Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, für wen das Tor ist", sagte der Junior am Samstag nach dem Erfolg in Bielefeld. Fred Schaub spielte von 1983 bis 1986 für die 96er. In der Saison 1984/85 trug er mit sieben Toren zum überraschenden Bundesliga-Aufstieg Hannovers bei. Noch bekannter wurde der Deutsche durch sein entscheidendes Tor für Eintracht Frankfurt im UEFA-Cup-Endspiel 1980 gegen Borussia Mönchengladbach.

Drei Tore und Assists nach 21 Spielen

Die Mutter von Louis Schaub ist Österreicherin. Louis wurde in Fulda geboren. Als er vier Jahre alt war, zog die Familie ins Wiener Umland, mit dem Fußballspielen begann er bei der Admira. Die Vita seines Vaters war laut dem Ex-Rapidler ein wichtiger Antrieb, im vergangenen Sommer ausgerechnet zu 96 zu wechseln. "Ich habe die Chance bekommen, für den gleichen Club wie mein Vater zu spielen. Das war ein Grund für mich, mich für Hannover zu entscheiden", sagte der Offensivmann schon vor Saisonstart. Sein Vertrag läuft bis 2025.

In Bielefeld zeigte der 28-Jährige sein bisher bestes Spiel für Hannover. Schaub, der zuvor nach seinem Abgang von Rapid 2018 bereits für den 1. FC Köln, den HSV und den FC Luzern gespielt hatte, bereitete das 1:0 vor und erzielte das 3:1 selbst. Nach 21 Pflichtspiel-Einsätzen für 96 hält er bei je drei Toren und drei Assists. Im ÖFB-Nationalteam kommt der 29-fache Internationale - unter Teamchef Franco Foda noch ein wichtiger "Joker" - unter Ralf Rangnick nicht mehr zum Zug. Der Deutsche hat ihn seit seiner Amtsübernahme vor einem Jahr noch nie nominiert.

apa