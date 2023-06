Bielefeld steigt mit fünf ÖFB-Profis ab

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Prietl und Co. waren am Boden zerstört.

Arminia Bielefeld spielt nächste Saison in der 3. Liga in Deutschland, den Platz in der 2. Liga übernimmt der SV Wehen Wiesbaden. Bielefeld unterlag am Dienstag im Rückspiel des Relegationsduells zu Hause mit 1:2, das Hinspiel hatte Wiesbaden 4:0 gewonnen.

Bei der Arminia spielten mit Torhüter Martin Fraisl und Benjamin Kanuric zwei von fünf unter Vertrag stehenden Österreichern von Beginn an. Manuel Prietl wurde in der Schlussphase eingewechselt.

Nicht zum Einsatz kamen beim Zweitliga-16. Ersatzgoalie Armin Gremsl und Christian Gebauer, der noch im Hinspiel in der Startelf gewesen war. Während Wehen nach drei Jahren der Drittklassigkeit in die 2. Liga zurückkehrt, vollzog sich für Bielefeld der zweite Abstieg binnen einem Jahr: Erst 2022 waren die Ostwestfalen aus der Bundesliga abgestiegen.

apa