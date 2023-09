Gladbach will Vertrag mit Lainer verlängern

EVA MANHART, APA

Teamspieler Lainer soll wieder ins Profigeschäft zurückkehren

Borussia Mönchengladbach will den im kommenden Jahr auslaufenden Vertrag mit Stefan Lainer laut Angaben der Bild-Zeitung (Online-Ausgabe) verlängern. Der an Lymphknotenkrebs erkrankte 31-Jährige soll demnach für zumindest ein weiteres Jahr beim deutschen Bundesligisten bleiben. Sportchef Roland Virkus sagte: "Stefan soll erst einmal in Ruhe die Therapie machen. Dann werden wir mit ihm sicher gemeinsam eine Lösung finden."

Mönchengladbach hatte Ende Juli die Diagnose Lymphknotenkrebs bei Lainer öffentlich gemacht. Dabei wurde auf die sehr guten Heilungschancen und die Aussicht, bald wieder Leistungssport betreiben zu können, hingewiesen. Aktuell absolvierte Lainer in Österreich seine Reha. "Man hört, dass die Therapie sehr gut anschlägt", berichtete Club-Kollege Maximilian Wöber vor zwei Wochen. Demnach kann Lainer zwischen den Therapien auch immer wieder gesondert ein eingeschränktes Trainingsprogramm absolvieren.

