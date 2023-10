"Für Millionen ein Held": Trauer um Sir Bobby Charlton

IMAGO/Paul Currie

In England wurde vielerorts Sir Bobby Charlton gedacht

Sir Bobby Charlton ist am Samstag gestorben und die Fußballwelt nimmt Anteil. Englands Fußball-Weltmeister von 1966, der 1958 in München ein Flugzeugunglück überlebte, wurde 86 Jahre alt. Reaktionen zum Tod von "Mr. Football".

Manchester United (Charltons Verein von 1953 bis 1973): "Manchester United trauert um Sir Bobby Charlton, einen der größten und beliebtesten Spieler in der Geschichte unseres Vereins. Sir Bobby war für Millionen ein Held, nicht nur in Manchester oder im Vereinigten Königreich, sondern überall auf der Welt, wo Fußball gespielt wird. Er wurde sowohl für seinen Sportsgeist und seine Integrität als auch für seine herausragenden Qualitäten als Fußballer bewundert. Sir Bobby wird immer als Gigant des Spiels in Erinnerung bleiben."

Prinz William (britischer Thronfolger und Präsident des Verbandes FA): "Sir Bobby Charlton. Meister. Europameister. Weltmeister. Gentleman. Legende. Ein ganz Großer, der für immer in Erinnerung bleiben wird. Danke, Sir Bobby."

Gareth Southgate (englischer Nationaltrainer): "Der Einfluss eines unserer berühmtesten Spieler, Sir Bobby Charlton, auf unseren einzigen WM-Triumph ist für alle sichtbar. Das Privileg, ihn bei mehreren Gelegenheiten zu treffen, ermöglichte es mir, seinen persönlichen Stolz und seine Gefühle darüber zu verstehen, England vertreten zu haben, und bestätigte in meinen Gedanken einfach seine Stellung als einer der Gentlemen des Spiels. Die Welt des Fußballs wird sich in ihrer Trauer über den Verlust einer unbestrittenen Legende vereinen."

Harry Kane (Bayern München, englischer Länderspiel-Rekordtorschütze): "Heute ist ein trauriger Tag für den englischen Fußball. Er ist einer der größten, wenn nicht der größte englische Spieler der Geschichte. Eine Legende des Fußballs. Ich bin stolz, dass ich die Chance hatte, ihn zu treffen. Er war ein fantastischer Mensch, hatte ein fantastisches Leben. Wir werden ihn vermissen."

Geoff Hurst (Weltmeister von 1966): "Heute gibt es eine sehr traurige Nachricht: Einer der ganz Großen, Sir Bobby Charlton, ist verstorben. Der gesamte Fußball wird ihn nie vergessen. Ein großartiger Kollege und Freund, den das ganze Land über den Sport hinaus schmerzlich vermissen wird."

David Beckham (früherer englischer Nationalspieler): "Alles begann mit Sir Bobby. Sir Bobby war der Grund, warum ich die Gelegenheit hatte, für Manchester United zu spielen. Ich werde dem Mann, nach dem ich benannt wurde (Beckhams zweiter Vorname ist Robert; d.Red.), für immer dankbar sein, zu dem ich aufgeschaut habe und der für viele auf der ganzen Welt ein Held war, nicht nur in Manchester und unserem Land, wo er 1966 die Weltmeisterschaft gewann. Ein wahrer Gentleman, Familienvater und wirklich ein Nationalheld. Heute ist nicht nur ein trauriger Tag für Manchester United und England, sondern auch ein trauriger Tag für den Fußball und alles, was Sir Bobby repräsentiert hat."

Wayne Rooney (früherer englischer Nationalspieler): "Sir Bobby war immer großartig zu mir. Wir haben uns nicht nur über Fußball, sondern auch über das Leben unterhalten. Sein Tod ist ein großer Verlust für den Fußball und, was noch wichtiger ist, ein großer Verlust für seine Familie. Er wird uns sehr fehlen."

Gary Lineker (früherer englischer Nationalspieler): "Ich bin zutiefst traurig. Er war ein wirklich wunderbarer Fußballer und wirklich liebenswerter Mann. Ein Weltmeister, großartig und für mich Englands größter Spieler aller Zeiten. Er mag nicht mehr bei uns sein, aber als Fußballer ist er unsterblich."

Gary Neville (früherer englischer Nationalspieler): "Der größte englische Fußballspieler und der größte Botschafter von Manchester United. Ein Champion auf und abseits des Platzes und ein Busby Babe, der den Weg für alle anderen bei United geebnet hat. Ruhe in Frieden, Sir Bobby."

Rishi Sunak (Britischer Premierminister): "Er hat einen Platz in der Geschichte als einer der größten Spieler des Sports und war sehr beliebt. Ruhe in Frieden, Sir Bobby."

Gianni Infantino (FIFA-Präsident): "Wir trauern nicht nur um einen Spieler der englischen Mannschaft, die 1966 die WM gewann, sondern um eine Fußball-Legende, deren Einfluss auf den Fußball Generationen überspannt hat. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die ihm nahe standen, seinen ehemaligen Mannschaftskameraden, dem Fußballverband und Manchester United. Ruhe in Frieden."

Karl-Heinz Rummenigge (früherer Nationalspieler und langjähriger Vorstandschef von Bayern München): "Er war ein großartiger Spieler und Mitglied der Mannschaft, die 1966 die WM gewonnen hat. Und er war ein großartiger Mensch und wahrer Gentleman, den der FC Bayern sehr geschätzt hat."