"Seriöse" Eintracht schießt sich für den BVB warm

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Eintracht Frankfurt geht zuversichtlich ins Bundesliga-Duell gegen den BVB

Trainer Dino Toppmöller klatschte zufrieden mit seinen Spielern ab, die euphorisierten Fans von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt feierten ihre Helden nach dem Torfestival lautstark. Jetzt will die SGE gegen den BVB nachlegen.

Nach dem berauschenden 6:0 (4:0) von Eintracht Frankfurt in der Conference League gegen ein schwaches HJK Helsinki war die Laune bei allen SGE-Akteuren bestens.

"Wir haben es sehr seriös angenommen und die Chancen gemacht", sagte Torschütze Robin Koch nach dem überzeugenden Auftritt seines Teams am "RTL"-Mikrofon: "Hinten haben wir nichts zugelassen. Es war auch in der Höhe verdient."

Eintracht Frankfurt: Vizekapitän Koch erwartet "anderes Spiel" gegen BVB

Doppelpacker Junior Dina Ebimbe (12., Handelfmeter nach Videobeweis/89.), Koch (27.), Omar Marmoush (31.), Tuta (45.+3) und Ellyes Skhiri (55.) hatten den Bundesligisten zum ungefährdeten Erfolg geschossen. Mit den Punkten vier bis sechs ist die Eintracht voll im Rennen um die K.o.-Phase.

Und auch für das schwere Spiel am Sonntag in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund (15:30 Uhr/DAZN) sammelten die Frankfurter weiteres Selbstvertrauen - immerhin war es bereits der dritte Pflichtspielsieg in Serie.

Koch ist aber bewusst, dass es "ein anderes Spiel" gegen den BVB wird. "Wichtig ist, dass wir die Entwicklung bei uns sehen", so der Verteidiger, der gegen Helsinki die Kapitänsbinde übernommen hatte: "Wichtig ist, dass wir dranbleiben."