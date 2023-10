Ajax: Johann van 't Schip soll es richten

APA (AFP)

Van't Schip soll Ajax aus der tiefen Krise führen

Der taumelnde niederländische Fußballriese Ajax Amsterdam vertraut das schlingernde Schiff Trainer John van 't Schip an.

Am Montag gab der am Tabellenende stehende Rekordmeister bekannt, dass van't Schip einen Vertrag bis Sommer 2025 erhält. Der 59-Jährige beerbt Maurice Steijn, von dem sich der Club in der Vorwoche nach katastrophalem Saisonstart getrennt hatte. Ajax ist mit nur fünf Punkten aus acht Spielen seit Sonntag Schlusslicht der Eredivisie.

