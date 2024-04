Rapid für Ilzer im Finale "leichter Favorit"

APA

Ilzer drängt Rapid vor Cupfinale in die Favoritenrolle

Geht es nach Sturm-Trainer Christian Ilzer, geht sein Team am Mittwoch (17.00 Uhr/live ORF 1) als Außenseiter ins Cupfinale gegen Rapid.

"Natürlich haben wir eine Müdigkeit drinnen, und auch den Kopf müssen wir bearbeiten. Deswegen würde ich sagen, dass Rapid leichter Favorit ist", erklärte der Steirer auf Sky nach dem 2:2-Remis im intensiven Ligaschlager bei Titelverteidiger Salzburg, durch das Tabellenführer Sturm den Drei-Punkte-Vorsprung erfolgreich verteidigte.

Nicht zuletzt die grün-weißen Personalentscheidungen in jüngster Zeit führte Ilzer ins Treffen. "Rapid schont seit zwei Wochen alles raus, was nur irgendwie geht. Die werden maximal frisch sein, haben auf die Meisterschaft wenig Rücksicht genommen. Ihr einziges Ziel war das Cupfinale", erklärte der 46-Jährige. An den Saisonzielen der Blackys ändere das alles freilich nichts. "Wir wollen das Double. Wir werden einen Plan finden, um uns von der allerbesten Seite zu zeigen."

apa