Pichler schreibt wieder für Kiel an

APA/dpa

Pichler jubelt über Tor gegen HSV

Holstein-Kiel-Stürmer Benedikt Pichler ist sein fünftes Saisontor in der 2. Bundesliga gelungen.

Der Salzburger traf am Samstag im 4:2 gewonnen Nord-Derby gegen den HSV zum zwischenzeitlichen 2:0 (57.). Kiel rückte durch den Heimerfolg bis auf einen Punkt an die zweitplatzierten Hamburger heran, denen wiederum drei Zähler auf Spitzenreiter St. Pauli fehlen. Ihr Lokalrivale hatte am Freitag gegen Hannover 0:0 gespielt.

