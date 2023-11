Klinsmann verspricht Sieg beim Asian Cup

AFP/SID/JUNG YEON-JE

Klinsmann hat mit Südkorea große Ziele

Für Südkoreas Fußball-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann zählt bei der Asien-Meisterschaft im kommenden Januar in Katar nur der Titelgewinn.

"Wir wollen dort hingehen und den Asian Cup gewinnen", sagte der ehemalige Bundestrainer am Montag in Seoul und ergänzte: "Wir wollen nicht sagen, vielleicht das Halbfinale oder vielleicht, vielleicht, vielleicht. Kein Vielleicht: Wir gehen da hin, um zu gewinnen."

Südkorea gehört zu den führenden Fußball-Nationen in Asien. Den Titel bei der kontinentalen Meisterschaft aber hat der WM-Halbfinalist von 2002 seit 1960 nicht mehr gewonnen. Das kommende, durch die Corona-Pandemie von 2023 auf 2024 verschobene Turnier findet vom 10. Januar bis zum 12. Februar im Land des WM-Gastgebers 2022 statt.

Klinsmanns Bilanz seit Übernahme des Trainerpostens vom Portugiesen Paulo Bento im Februar ist durchwachsen. Nach fünf Spielen ohne Sieg gewannen die Taeguk Warriors allerdings ihre vergangenen drei Spiele. Zuletzt standen die Südkoreaner 2015 wenigstens im Finale des Asian Cup, damals unterlagen sie Australien. Vier Jahre später scheiterten sie im Viertelfinale an Katar.

Klinsmann betonte, es sei "berechtigt", dass die Anhänger den Turniersieg erwarteten - und er die Verantwortung zu übernehmen habe, sollte es nicht gelingen. "Wir müssen nach dem höchsten Ziel streben, und wenn wir es nicht erreichen, ist es der Fehler des Trainers - kein Problem", sagte er, betonte aber zugleich: "Du musst dir Ziele setzen, klare Ziele. Und das werden wir tun."

Für Südkorea beginnt zunächst am Donnerstag die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die Mannschaft von Klinsmann trifft dabei auf Singapur. Fünf Tage später steht das Auswärtsspiel in China an.