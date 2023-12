APA

Am Montag und Dienstag rollt die Kugel wieder

Die am Wochenende wegen des starken Schneefalls abgesagten drei Partien der österreichischen Bundesliga werden am Montag bzw. Dienstag nachgeholt. Das gab die Liga am Sonntagvormittag bekannt.

Den Auftakt macht am Montag das Duell von Austria Klagenfurt mit Hartberg, am Dienstag folgen die Partien WSG Tirol - SK Rapid und Altach - Austria Lustenau. Anpfiff ist jeweils um 19 Uhr.

apa