Rapid testet am 20. Juli in Wien gegen AC Milan

Rafael Leao mit Milan im Juli bei Rapid zu Gast

Der SK Rapid hat anlässlich seines 125. Geburtstags einen prominenten Testspiel-Gegner an Land gezogen.

Die Hütteldorfer treten am 20. Juli im Allianz Stadion gegen den italienischen Großclub AC Milan an, der freie Vorverkauf startet am 16. Juni.

"Ich gratuliere allen Beteiligten, dass wir mit AC Milan im Sommer einen so hochkarätigen Gast begrüßen können. Das wird mehr als ein normales Testspiel sein, sondern für unsere Mannschaft eine Woche vor dem Start in die Pflichtspielsaison auch eine echte sportliche Herausforderung. Ich selbst denke noch immer gerne an die großen Jubiläumsspiele im Jahr 2009 zurück, die waren für mich und alle anderen Spieler echte Highlights. Ich hoffe, die gesamte Rapid-Community freut sich ähnlich wie ich auf dieses Match gegen einen der renommiertesten Fußballklubs der Welt und auf einen schönen Festtag zu unserem 125-jährigen Jubiläum", sagt Geschäftsführer Steffen Hofmann.

