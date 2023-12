PSG gewinnt BVB-Generalprobe dank Kolo Muani

AFP/SID/FRANCK FIFE

Randal Kolo Muani erzielte den Siegtreffer

Der französische Fußballmeister Paris St. Germain hat vor seinem "Endspiel" in der Champions League den nächsten Ligasieg geholt.

Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique setzte sich dank eines Treffers des Ex-Frankfurters Randal Kolo Muani (83.) mit 2:1 (1:0) gegen den FC Nantes durch und untermauerte die souveränere Tabellenführung in der Ligue 1. Die Gäste hatten den Führungstreffer von Bradley Barcola (41.) zunächst dank Mostafa Mohamed (55.) ausgeglichen.

PSG kämpft am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund noch um das Überwintern in der Champions League. In der Gruppe F reicht den Franzosen (7 Punkte) nur ein Sieg sicher zum Weiterkommen. Von hinten lauern sowohl Newcastle United als auch die AC Mailand (beide 5), die im direkten Duell aufeinander treffen. Der BVB (10) hat sein Achtelfinal-Ticket bereits sicher.