Schiedsrichterinnen-Trio feiert Serie-A-Einstand

AFP/SID/PIERO CRUCIATTI

Premiere für ein komplett weibliches Referee-Team in der Serie A

Es gab Lob, aber auch Proteste: Erstmals ist ein Fußballspiel in der italienischen Serie A von einem Schiedsrichterinnen-Trio geleitet worden.

Erstmals in der Geschichte der italienischen Serie A ist ein Fußballspiel von einem Schiedsrichterinnen-Trio geleitet worden. Beim Heimspiel von Meister Inter Mailand gegen den FC Turin (2:0) war am Sonntag die Unparteiische Maria Sole Ferrieri Caputi mit ihren Assistentinnen Francesca Di Monte und Tiziana Trasciatti im Einsatz.

"Es war fantastisch zu sehen, dass zum ersten Mal ein rein weibliches Schiedsrichter-Trio ein Serie-A-Spiel geleitet hat", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Aufgrund des Platzverweises gegen Turin-Profi Adrien Tameze zu Beginn der zweiten Halbzeit hagelte es jedoch Kritik im Netz, auf den Tribünen waren von den Gästefans zudem Beleidigungen gegen die Schiedsrichterin zu vernehmen.

Die 33 Jahre alte Caputi wurde 2022 als erste Frau in der Serie A als Referee eingesetzt wurde. In dieser Saison leitete sie bislang sieben Partien in der höchsten italienischen Spielklasse.