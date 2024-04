Kein Freifahrtschein für BVB-Coach Terzic vor PSG

IMAGO/KH

BVB-Coach Edin Terzic sitzt vor allem dank der guten CL-Saison fest im Sattel

Die märchenhaften Abende in der Champions League stärken die Position von Edin Terzic beim BVB. Unumstritten ist der Trainer von Borussia Dortmund aber weiterhin nicht.

Es kribbelt bei Edin Terzic. Die Lust auf die nächste magische Nacht in der Champions League ist beim Coach von Borussia Dortmund riesig. Doch für Terzic ist das Halbfinal-Hinspiel gegen den französischen Meister Paris St. Germain am Mittwoch (21:00 Uhr/DAZN) nicht nur eines der wichtigsten Spiele seiner bisherigen Trainerkarriere, es bietet auch wieder einmal eine willkommene Abwechslung vom tristen Ligaalltag.

Denn ohne die mitreißenden Auftritte in der Königsklasse müsste der 41-Jährige am Saisonende kräftig um seinen Job kämpfen.

Die Kritik im Fanlager wurde nach dem ernüchternden Auftritt beim "Endspiel um Platz vier" bei RB Leipzig (1:4) wieder deutlich lauter. In acht Spielen gegen die Top 4 der Tabelle gelang der Borussia in dieser Saison bei fünf Niederlagen lediglich ein Sieg. Für die Ansprüche des BVB ist das viel zu wenig.

Die Entwicklung nach der so dramatisch verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison stockt, fußballerisch lassen die Schwarz-Gelben viele Wünsche offen. Dass Platz fünf aller Voraussicht in dieser Spielzeit zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt, ist ein Glücksfall für die Dortmunder.

BVB-Boss Watzke stärkt Terzic: "Ich erkenne einen Top-Trainer"

Ansonsten würden auch die Verantwortlichen deutlich unruhiger reagieren. Doch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke stärkte Terzic, dem in der Winterpause Nuri Sahin und Sven Bender als Assistenten an die Seite gestellt wurden, immer wieder den Rücken.

"Ich erkenne einen Top-Trainer, wenn ich einen sehe", betonte Watzke und sah sich nach dem Halbfinaleinzug in der Champions League bestätigt: "Manchmal ist es schon richtig, sich als Verantwortlicher nicht mitreißen zu lassen, sondern kühl und analytisch zu bleiben. Wir sind sehr froh, dass wir unseren Weg gegangen sind."

Doch wohin führt dieser Weg kurz- und mittelfristig? Mannschaften wie Meister Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart sind dem BVB einen Schritt voraus. "Wir sind mit der Entwicklung in diesem Jahr nicht zufrieden", sagte bereits im März Sportdirektor Sebastian Kehl, dem nicht das beste Verhältnis zu Terzic nachgesagt wird.

Doch Kehl hoffte vergebens auf eine Beförderung als Watzke-Nachfolger zum Geschäftsführer Sport. Diesen Aufstieg vollzieht am Mittwoch Lars Ricken, der das Nachwuchsleistungszentrum der Dortmunder bisher erfolgreich leitete. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", sagte Terzic. Ricken verschaffte Terzic einst mit der Assistentenstelle unter Hannes Wolf seinen ersten Trainerjob.

Einen Freifahrtschein bekommt Terzic (Vertrag bis 2025) aber natürlich auch von Ricken nicht. Der neue starke Mann wird ganz genau hinschauen. Mit dem ersten Einzug ins Champions-League-Finale seit elf Jahren würde Terzic aber seine Kritiker weiter verstummen lassen. "Wenn man schon mal da ist, macht es auch Sinn, ums Finale zu kämpfen", sagte Terzic vor dem Spiel gegen Paris. Man spürt das Kribbeln.