Spaniens Sensationsteam Girona verpasst Sieg knapp

AFP/SID/CRISTINA QUICLER

Schuss zur Führung: Artem Dovbyk trifft zum 1:0

Überraschungsteam FC Girona hat einen krönenden Jahresabschluss verpasst und muss in der spanischen Primera Division um die Tabellenführung zittern.

Der kleine Nachbar des großen FC Barcelona musste sich am Donnerstag mit einem 1:1 (1:0) bei Betis Sevilla begnügen und geht mit 45 Punkten ins Jahr 2024. Verfolger Real Madrid (42) kann am späten Donnerstagabend mit einem Auswärtssieg bei Deportivo Alaves nach Zählern gleich- und in der Tabelle vorbeiziehen.

Der ukrainische Nationalspieler Artem Dowbyk mit seinem elften Saisontor (39./Foulelfmeter) traf zur Führung der Katalanen um den früheren Bayern-Profi Daley Blind, die vor dem 15. Sieg im 18. Saisonspiel standen.

German Pezzella (88.) erzielte aber spät den Ausgleich für die Gastgeber mit den Ex-Bundesliga-Spielern Marc Roca, Juan Miranda und Andres Guardado.

Dennoch: Bei einem noch ausstehenden Hinrundenspiel hat Girona bislang nur vier Punkte weniger geholt als in der kompletten Saison 2022/23.