Liverpool in "Boxing Day"-Partien weiter makellos

APA/AFP

Jürgen Klopp hatte am "Boxing Day" wieder einmal Grund zum Lachen

Premier-League-Tabellenführer Liverpool ist unter Jürgen Klopp in "Boxing Day"-Partien weiter makellos unterwegs. Das 2:0 am Dienstag bei Burnley war der sechste Sieg im sechsten Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag unter der Trainerschaft des Deutschen. Mit diesem Sieg und 42 Punkten aus 19 Spielen schlossen die "Reds" die erste Premier-League-Saisonhälfte ab. "42 Punkte ist wirklich erfreulich, um ehrlich zu sein. Es ist nicht perfekt, aber es ist in Ordnung", sagte Klopp.

Ob es für Liverpool zur "Halbzeit-Meisterschaft" reicht, entscheidet sich am Donnerstag (21.15 Uhr MEZ) bei Arsenals Heimspiel gegen West Ham. Gewinnen die Londoner gegen den Tabellen-Siebenten nicht, bleibt die Klopp-Truppe voran. Aston Villa wiederum hat es am Dienstag durch eine 2:3-Niederlage bei Manchester United verpasst, mit Liverpool an Zählern Schritt zu halten. "Wir haben eine unglaubliche Chance auf drei Punkte liegengelassen", meinte Villa-Coach Unai Emery. Sein Team war 2:0 vorangelegen.

Es war bewerbübergreifend die erste Niederlage des Clubs aus Birmingham in elf Partien. Angesichts der noch immer starken Ausbeute von 39 Punkten war der Coach freilich sehr zufrieden. "Wir waren in der ersten Saisonhälfte brillant unterwegs." Emery hatte Aston Villa vor etwas mehr als einem Jahr übernommen und zum Titelanwärter gemacht. Maximal vier Zähler werden zur Bewerbhalbzeit auf den Tabellenführer fehlen. Am Samstag wird im Villa Park gegen Burnley die zweite Saisonhälfte angestoßen.

apa